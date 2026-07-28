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Нижегородская правда

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39 команд из разных регионов России приняли участие в турнире по баскетболу в новом формате 3D CUP в Нижнем Новгороде

39 команд из разных регионов России приняли участие в турнире по баскетболу в новом формате 3D CUP в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на стритбольной площадке в Александровском саду завершился второй сезон 3D CUP – баскетбольного проекта нового формата: три команды одновременно находятся на площадке, каждая из которых защищает свое кольцо и атакует два других.

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