39 команд из разных регионов России приняли участие в турнире по баскетболу в новом формате 3D CUP в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на стритбольной площадке в Александровском саду завершился второй сезон 3D CUP – баскетбольного проекта нового формата: три команды одновременно находятся на площадке, каждая из которых защищает свое кольцо и атакует два других.
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