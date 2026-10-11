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WSJ: Трамп критикой Зеленского подорвал усилия ЕС по поддержке Украины

WSJ: Трамп критикой Зеленского подорвал усилия ЕС по поддержке Украины

Резкое заявление президента США Дональда Трампа о необходимости заменить украинского лидера Владимира Зеленского стало признаком наиболее серьезного кризиса между странами за последние полтора года.

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