WSJ: Трамп критикой Зеленского подорвал усилия ЕС по поддержке Украины

Резкое заявление президента США Дональда Трампа о необходимости заменить украинского лидера Владимира Зеленского стало признаком наиболее серьезного кризиса между странами за последние полтора года.
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