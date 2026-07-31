GoGoTB: агентный ИИ впервые довел верификацию RTL-дизайнов до 98% покрытия без участия человека

Функциональная верификация — один из самых трудоемких этапов проектирования интегральных схем. Ошибка, пропущенная на этом этапе и попавшая в кремний, может привести к дорогостоящему повторному выпуску микросхемы.
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