Водитель «Лады Приоры» не справился с управлением на улице Аксайской в Шахтах, после чего автомобиль врезался в трубу теплоснабжения; травмы получили три человека, включая двух пассажиров 54 и 63 лет.
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