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В Японии на острове Хоккайдо при падении планера погибли два человека

В Японии на острове Хоккайдо при падении планера погибли два человека

ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Планер разбился во вторник на самом северном японском острове Хоккайдо, погибли двое, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную полицию.

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