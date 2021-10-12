В Японии на острове Хоккайдо при падении планера погибли два человека

ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Планер разбился во вторник на самом северном японском острове Хоккайдо, погибли двое, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную полицию.
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