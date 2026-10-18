Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его иранским коллегой Аббасом Аракчи состоятся в ближайшее время в Тегеране, сообщает 18 октября пресс-служба МИД России на сайте ведомства.
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