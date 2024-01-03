Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Галахова
    450 человек🤣🤣? А другая часть 15000000 чел. По всей видимости уже защищает новую родину на СВО??В Екатеринбурге 4...
  • Нина
    Эх, потерял бдительность дед....В Петербурге моше...
  • Сергей Oблезов
    Бред какой то! Это деньги сворованы и за это надо карать. Блогеров надо сажать за неуплату налогов, без всяких предуп...ФНС выставила сче...

МО РФ: средства ПВО за сутки перехватили 10 ракет и 34 снаряда РСЗО Himars ВСУ

МО РФ: средства ПВО за сутки перехватили 10 ракет и 34 снаряда РСЗО Himars ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили восемь баллистических ракет "Точка-У", две зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня Himars, "Ольха" и "Vampire", принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх