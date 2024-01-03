МО РФ: средства ПВО за сутки перехватили 10 ракет и 34 снаряда РСЗО Himars ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили восемь баллистических ракет "Точка-У", две зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня Himars, "Ольха" и "Vampire", принадлежащих Вооруженным силам Украины.
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