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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными

«Дознавателем ОМВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 245 УК РФ.

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