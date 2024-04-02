Не передать словами

Поет Александр Иванов Едва Амур меня настиг отточенной стрелою, она явилась в тот же миг горячею волною, забилось сердце все сильней…Трепещет, словно птица… Сомнений нет, пришла Любовь, мне все это не снится! Любовь ничем не заменить, ни дружбой, ни заботой, они — лишь спутники любви, звучат чуть слышной нотой, поет, ликует лишь Любовь, ей, только […].