Не передать словами

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Культура и Общество

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Поет Александр Иванов Едва Амур меня настиг отточенной стрелою, она явилась в тот же миг горячею волною, забилось сердце все сильней…Трепещет, словно птица… Сомнений нет, пришла Любовь, мне все это не снится! Любовь ничем не заменить, ни дружбой, ни заботой, они — лишь спутники любви, звучат чуть слышной нотой, поет, ликует лишь Любовь, ей, только […].

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