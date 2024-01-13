«Ракета Meteor будет управляться через шлем летчика»: Франция заказала новую модификацию истребителей Rafale

12 января Минобороны Франции сообщило о заключении контракта стоимостью €5 млрд, предусматривающего «5-й этап производства по программе Rafale», в рамках которого заказано 42 самолета в одноместной версии стандарта F4.
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