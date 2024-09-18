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Заставили извиниться: Тимберлейк публично признался в содеянном

Заставили извиниться: Тимберлейк публично признался в содеянном

Адвокат сумел спасти гастрольное турне певца. Джастину Тимберлейку пришлось публично извиниться за свое поведение LEGION-MEDIAПопав этим летом в серьезную неприятность, Джастин Тимберлейк на удивление легко отделался.

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