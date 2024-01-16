«РЖД стоит сделать ставку на контейнеры, осознав конечность угля!» Транспортный гороскоп на 2024 год от независимого эксперта Марии Никитиной

«Свадьбы» для сферы перевозок не имеют такого высокого значения, как для личной жизни. Слияния и поглощения, как синоним, стали основной интригой ушедшего года и загадкой перспектив транспортной логистики 2024 г.
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