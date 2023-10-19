СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Медведев
    Деньги не должны иметь картинки с изображением религиозных зданий и прочей атрибутики.Зачем всё это?
  • Аудрюс
    Отчего большое число граждан РФ так неистово радеют за ХАМАС? Вот недавно Украина обстреляла Белгород, а  руководство...Они должны потеря...
  • Мстислав Водяной
    На братских могилах не ставят крестов и вдовы на них не рыдают.Зачем всё это?

Национальный вопрос разрушает Россию

Национальный вопрос разрушает Россию

«Новые варвары» Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападений на жителей Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Дюков
пришли убивать всю семью и стали потерпевшими, а парняга на нары на долго и кто сейчас защитит его семью......
Ответить
5 час.
Михаил Молчев
Либо скинхеды, держащие черножопых в узде, либо суд имени товарища Линча! На &quot;власти&quot; надеяться нельзя. Знаете, как воздействует повешение, транслируемое, разумеется, на всю эту шелупонь?
Ответить
4 час.
Анатолий Рябенко
Если и дальше будет продолжаться подобная политика Правительства, Госдумы, Совета Федерации России то крах страны не избежен. Затраченные миллионы жизней русских в защиту страны от внешних врагов напрасны. Уменьшаясь в численности русские допускают миграцию и увеличение численности не коренного дебильного населения полудикарей, которые увеличиваясь под гуманным отношением становятся причиной постепенной гибели страны с коренным много национальным населением страны.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх