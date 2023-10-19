Национальный вопрос разрушает Россию

Валерий Дюков пришли убивать всю семью и стали потерпевшими, а парняга на нары на долго и кто сейчас защитит его семью......

Михаил Молчев Либо скинхеды, держащие черножопых в узде, либо суд имени товарища Линча! На "власти" надеяться нельзя. Знаете, как воздействует повешение, транслируемое, разумеется, на всю эту шелупонь?