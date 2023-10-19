«Новые варвары» Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападений на жителей Петербурга.
Национальный вопрос разрушает Россию
Комментарии
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Валерий Дюков
пришли убивать всю семью и стали потерпевшими, а парняга на нары на долго и кто сейчас защитит его семью......
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5 час.
Михаил Молчев
Либо скинхеды, держащие черножопых в узде, либо суд имени товарища Линча! На "власти" надеяться нельзя. Знаете, как воздействует повешение, транслируемое, разумеется, на всю эту шелупонь?
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4 час.
Анатолий Рябенко
Если и дальше будет продолжаться подобная политика Правительства, Госдумы, Совета Федерации России то крах страны не избежен. Затраченные миллионы жизней русских в защиту страны от внешних врагов напрасны. Уменьшаясь в численности русские допускают миграцию и увеличение численности не коренного дебильного населения полудикарей, которые увеличиваясь под гуманным отношением становятся причиной постепенной гибели страны с коренным много национальным населением страны.
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4 час.
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