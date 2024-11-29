На ледовом катке в Ялте сегодня завершился первый день турнира по хоккею среди детских команд

На ледовом катке в Ялте сегодня завершился первый день турнира по хоккею среди детских командЗа кубок отваги и мужества соревновались более 100 юных хоккеистов из Симферополя, Ессентуков, Краснодара, станицы Северская, и Горячего Ключа.