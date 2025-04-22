«Известия»: в России хотят ограничить платное обучение в вузах с 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России может быть ограничен прием на платное обучение в вузах. Госдума планирует рассмотреть законопроект, который даст правительству такие полномочия, в первом чтении в мае, а окончательное решение ожидается до 3 августа, когда завершится весенняя сессия.