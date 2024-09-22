Киосев: волонтёры получают сообщения с Украины со словами поддержки СВО

Руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла Народного Фронта Никита Киосев рассказал, что российские волонтёры получают сообщения от жителей Украины со словами поддержки специальной военной операции.
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