ВС России выбили части ВСУ из Богдановки на днепропетровском направлении

Российские вооружённые силы продолжают выполнение задач в рамках специальной военной операции на территории Украины, а также проводят контртеррористические действия в приграничных районах Курской области.
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