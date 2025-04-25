Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС России выбили части ВСУ из Богдановки на днепропетровском направлении

Российские вооружённые силы продолжают выполнение задач в рамках специальной военной операции на территории Украины, а также проводят контртеррористические действия в приграничных районах Курской области.

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