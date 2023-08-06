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Детей из Петербурга выселили из лагеря в Анталье

Детей из Петербурга выселили из лагеря в Анталье

Родители вынуждены были купить билеты на самолет, чтобы вернуть детей домой.Почти 70 детей из России были выселены из лагеря в Анталье из-за недобросовестных действий туроператора.

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Комментарии
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ВЛ
Владимир Лозовенко
Что вы летите в эту Турцию,вас там унижают,а вы все лезите
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11 час.

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