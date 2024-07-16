Продавец регулярно обманывал пожилого россиянина и был осужден

В Мурманской области суд приговорил гражданина Азербайджана, который работал продавцом одного из магазинов города Ковдора, к полутора годам колонии общего режима за обман 73-летнего покупателя, который не умел пользоваться онлайн банком.
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