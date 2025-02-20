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Царьград

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МИД Германии опроверг сообщения о выделении Евросоюзом Киеву в €700 млрд

МИД Германии опроверг сообщения о выделении Евросоюзом Киеву в €700 млрд

В МИД ФРГ опровергли слова Бербок о том, что Евросоюз оказывает финансовую помощь Киеву в размере €700 млрд.

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