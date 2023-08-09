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Прошкин об игре против Зарипова: «Всегда ждал какого-то подвоха. Он мог обыграть так, что тебе станет стыдно»

Сегодня в Казани состоится прощальный матч 42-летнего форварда, завершившего карьеру весной.  «Играть с ним было одно удовольствие.

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