Дрозденко: в Ленобласти планируют построить три завода по переработке мусора

Проблемой стало то, что местные жители выступают против. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко напомнил, что исторически в регионе большие пространства находятся под полигонами бытовых отходов, и этот вопрос надо как-то решать.