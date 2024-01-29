Дрозденко: в Ленобласти планируют построить три завода по переработке мусора

Проблемой стало то, что местные жители выступают против. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко напомнил, что исторически в регионе большие пространства находятся под полигонами бытовых отходов, и этот вопрос надо как-то решать.
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