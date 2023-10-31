Чёрная дама Несвижа: печальная история одной трансформации

Легенде о Чёрной даме или, как её ещё называют, Чёрной панне из Несвижа уже более 450 лет. А причина её появления банальна – отсутствие возможности коронованных особ создавать семью по любви, а не в силу долга перед страной.
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