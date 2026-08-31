Скрипач Репин рассказал, когда понял, что хочет стать музыкантом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Народный артист и скрипач Вадим Репин понял, что хочет стать музыкантом, когда впервые вышел на сцену конкурса маленьких скрипачей в пять лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым