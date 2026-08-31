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ТАСС

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Скрипач Репин рассказал, когда понял, что хочет стать музыкантом

Скрипач Репин рассказал, когда понял, что хочет стать музыкантом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Народный артист и скрипач Вадим Репин понял, что хочет стать музыкантом, когда впервые вышел на сцену конкурса маленьких скрипачей в пять лет.

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