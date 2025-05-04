Взрыв прогремел в жилом доме в Москве

В жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого произошел пожар и частичное разрешение перекрытий между 8 и 9 этажамиВ жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого произошел пожар, а также частичное разрушение перекрытий между восьмым и девятыми этажами.