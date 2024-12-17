Медвежий угол
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Медвежий угол

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"А что это у вас так громко шуршит?": Цыгане решили вынести 50 пачек кофе. Чем все закончилось?

"А что это у вас так громко шуршит?": Цыгане решили вынести 50 пачек кофе. Чем все закончилось?

Avia.pro - СМИ Ростов-на-Дону, 13 декабря. Магазин «Магнит» на улице Лелюшенко 4 стал эпицентром необычного инцидента, достойного сценария для кино о грациозных аферистах, если бы не реальная стоимость украденного товара.

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Комментарии
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Александр Денисов
Не зря цыган и скоморохов( всяких там прочих актеров) православных за забором кладбища хоронили...
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4 час.
Аршак Меликджанян
так чего же вы все хором ИВС проклинали за реализацию этого вашего высказанного желания, а????????????????
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1 час.
Сергей Трофимов
пора начать выбрасывать цыган из России так как почти что все они не имеют российского гражданства а лучше уничтожать этих тварей
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1 час.

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