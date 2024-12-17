"А что это у вас так громко шуршит?": Цыгане решили вынести 50 пачек кофе. Чем все закончилось?

Avia.pro - СМИ Ростов-на-Дону, 13 декабря. Магазин «Магнит» на улице Лелюшенко 4 стал эпицентром необычного инцидента, достойного сценария для кино о грациозных аферистах, если бы не реальная стоимость украденного товара.
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