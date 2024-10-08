В России могут усилить контроль за производством и продажей косметики

Российские потребители стали чаще жаловаться на качество и состав косметической продукции. Как отмечают в Роспотребнадзоре, 25% парфюмерной продукции реализуется с нарушениями, 30% ассортимента в торговых сетях продается без данных о составе, на 60% используется мелкий нечитаемый шрифт.