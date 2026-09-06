iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Этот чип ожидается в Vivo X500 Pro Max: Dimensity 9600 Pro разогнался до 13 086 баллов в Geekbench

Этот чип ожидается в Vivo X500 Pro Max: Dimensity 9600 Pro разогнался до 13 086 баллов в Geekbench

Презентация серии Vivo X500 ожидается уже в сентябре В базе Geekbench появился новый смартфон Vivo с номером модели V2610DA, который работает на флагманском процессоре Dimensity 9600 Pro.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым