Рабы оптом и в розницу: кто и как в России становится «живым товаром»

Количество рабов в мире за последние годы достигло, по некоторым оценкам, 50 миллионов. Современные невольники мало чем отличаются от тех, что были, скажем, в Средневековье: они лишены документов, связи с родными и вообще любых прав, включая право на здоровье (и собственные органы) и жизнь.