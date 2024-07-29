Рабы оптом и в розницу: кто и как в России становится «живым товаром»

Количество рабов в мире за последние годы достигло, по некоторым оценкам, 50 миллионов. Современные невольники мало чем отличаются от тех, что были, скажем, в Средневековье: они лишены документов, связи с родными и вообще любых прав, включая право на здоровье (и собственные органы) и жизнь.
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