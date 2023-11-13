Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Теперь полную зачистку от террористов надо делать.Минобороны Израил...
  • Георгий Михалев
    Что, тебе в дурку, наконец, интернет провели?Симоньян прокомме...
  • Betahon
    Славно!...«РВ»: ВС РФ прорв...

Генерал Бужинский: Байдену нужно добиться либо победы ВСУ, либо паузы

Генерал Бужинский: Байдену нужно добиться либо победы ВСУ, либо паузы

В преддверии выборов президента США нынешнему американскому лидеру Джо Байдену невыгодно затягивание конфликта на Украине, считает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Пауза у Байдена уже наступила, в виде маразма!!!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх