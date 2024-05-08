Большинство негативных отзывов после посещения Кореи связаны с грубостью

Туристы в Корее поделились негативными впечатлениями от своего путешествия за прошлый год. По данным корейских СМИ со ссылкой на Корейскую туристическую организацию, многие жалобы путешественников были связаны с поведением продавцов.
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