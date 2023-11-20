У жен и начальников один и тот же принцип: руководить буду я, но если что, ответишь ты

Когда не получается уснуть долгое время, говорю себе: «Если сейчас не уснешь, пойдешь качать пресс!» Засыпаю мгновенно! Один психотерапевт спрашивает другого:– Послушай, старина, почему ты всегда выясняешь у пациентов, что они ели на обед?– По их меню я ориентируюсь, сколько взять за приём.