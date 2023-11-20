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  • Нина
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    Мы переехали с севера.Так в первые годы у нас перебывали все знакомые.Даже те,которые лет по 20 не выезжали в отпуска...Впервые за много ...
  • Николай
    Были такие темы. Тут сильно мало аудитории для срача, так что не взлетит. На других форумах взлетало и фонтанировало ...Женщины за 40 бес...

У жен и начальников один и тот же принцип: руководить буду я, но если что, ответишь ты

У жен и начальников один и тот же принцип: руководить буду я, но если что, ответишь ты

Когда не получается уснуть долгое время, говорю себе: «Если сейчас не уснешь, пойдешь качать пресс!» Засыпаю мгновенно! Один психотерапевт спрашивает другого:– Послушай, старина, почему ты всегда выясняешь у пациентов, что они ели на обед?– По их меню я ориентируюсь, сколько взять за приём.

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