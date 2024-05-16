ИТ-отрасль вошла в четверку лидеров по поступлениям в бюджет Москвы

Доходы в бюджет Москвы от организаций, занятых в отрасли информационных технологий и связи, в январе-марте 2024 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 79,5 миллиарда рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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