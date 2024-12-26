Самое европейское молдавское село находится в России: Здесь живут в хороших теплых домах, отлично зарабатывают на выращивании винограда и работе на местном винзаводе,ходят по асфальту и не боятся оста

Пока в Молдове только говорят о программе “европейское село”, но ничего не делают, - ни асфальта, ни освещения, ни газа по доступным ценам и спортплощадок, в России молдаване уже живут в настоящем европейском селе.
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