Сцена на Театральной площади в Анапе: девушка избила парня ногами и обложила матом

Девушка избила ногами парня, при этом барышня нецензурно выражалась и вела себя агрессивно, свидетелями сцены в самом центре курортного города стали дети.
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