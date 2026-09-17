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Сцена на Театральной площади в Анапе: девушка избила парня ногами и обложила матом

Сцена на Театральной площади в Анапе: девушка избила парня ногами и обложила матом

Девушка избила ногами парня, при этом барышня нецензурно выражалась и вела себя агрессивно, свидетелями сцены в самом центре курортного города стали дети.

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