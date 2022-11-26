Результаты Гран-при по фигурному катанию в Финляндии 26 ноября 2022

С 25 по 27 ноября в финском Эспоо пройдет шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Результаты второго дня на Гран-при в Финляндии 26 ноября 13:45 — пары, произвольная программа 15:21 — женщины, произвольная программа 19:15 — мужчины, произвольная программа 21:25 — танцы на льду, произвольный танец Время начала соревнований — московское.
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