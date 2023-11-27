Идут разговоры о превращении Галичины в Украинистан

Александр Николаевич

ДА! Кто ее породил (так получилось...) - Тот ЕЕ и убьет! ( ПСС, т.1 стр. 1 БУЛЬБА Тарас)! Иначе, это будет вечное шило в заднице Европы и России!!!💀👻😱🖕!