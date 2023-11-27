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Идут разговоры о превращении Галичины в Украинистан

Идут разговоры о превращении Галичины в Украинистан

Руководство США будет пытаться затянуть конфликт на Украине как можно дольше для того, чтобы со временем обескровить Россию, заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, в эфире видеоблога.

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Комментарии
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виктор климахин
Если   союз   не  развалился     бандеры   в  жопе    торчали
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14 час.
Александр Николаевич
ДА! Кто ее породил (так получилось...)  - Тот ЕЕ и убьет! ( ПСС, т.1 стр. 1  БУЛЬБА Тарас)! Иначе, это будет вечное шило в заднице Европы и России!!!💀👻😱🖕!
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13 час.
КК
Коля Колянов
Бандеровщину надо перепахать и поглубже чтобы опять поросль не пошла как после ВОВ.
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4 час.

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