В Северной Франции погибла 17-летняя девушка во время празднования победы сборной на ЧМ

В ночь на 10 июля в коммуне Онуэ-Эмери на севере Франции трагически погибла 17-летняя девушка в ходе массовых гуляний, связанных с победой сборной Франции над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.
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