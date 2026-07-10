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Регионы России

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В Северной Франции погибла 17-летняя девушка во время празднования победы сборной на ЧМ

В Северной Франции погибла 17-летняя девушка во время празднования победы сборной на ЧМ

В ночь на 10 июля в коммуне Онуэ-Эмери на севере Франции трагически погибла 17-летняя девушка в ходе массовых гуляний, связанных с победой сборной Франции над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

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