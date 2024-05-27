Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Священники посетили ГУО ´Детский дом г. Бобруйска´.

Священники посетили ГУО ´Детский дом г. Бобруйска´.

22 мая 2024 года руководитель социального отдела Бобруйской епархии протоиерей Виктор Смычник, клирик храма святого пророка Илии иерей Илья Устимчук и сестричество в честь иконы Божией Матери ´Скоропослушница´ при Ильинском храме г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх