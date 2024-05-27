Священники посетили ГУО ´Детский дом г. Бобруйска´.

22 мая 2024 года руководитель социального отдела Бобруйской епархии протоиерей Виктор Смычник, клирик храма святого пророка Илии иерей Илья Устимчук и сестричество в честь иконы Божией Матери ´Скоропослушница´ при Ильинском храме г.
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