WSJ: в США создателей криптовалюты USDT заподозрили в нарушении санкций

Газета The Wall Street Journal узнала о расследовании в США против создателей USDT.Американскую компанию Tether, которая является создателем криптовалюты USDT, правительство США заподозрило в содействии в обходе санкций и нарушении правил по борьбе с отмыванием денег.
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