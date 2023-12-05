Губерниев считает, что МОК пытается зарабатывать за счет России

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации, отстранившие российских спортсменов, пытаются зарабатывать за счет России.
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