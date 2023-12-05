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  • В В
    Богатый коммунист? Это ему Моральный Кодекс Коммуниста так помог разбогатеть? Позор такой партии вместе с её "вождём"...ГД прекратила пол...
  • Halyna Pak
    Ты,наверное,не жила в СССР,поэтому чушь городишь!!!ГД прекратила пол...
  • valeri bolgov
    Самые богатые хапуги - коммунисты. Потому и просрали СССР.ГД прекратила пол...

Губерниев считает, что МОК пытается зарабатывать за счет России

Губерниев считает, что МОК пытается зарабатывать за счет России

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации, отстранившие российских спортсменов, пытаются зарабатывать за счет России.

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