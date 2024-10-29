Расчет "Акации" уничтожил "опорник" и технику ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Военнослужащие расчета 152-мм САУ 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов с замаскированным орудием противника на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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