В Нерчинске из-за дождей прогнозируют угрозу подтопления

В Нерчинске на реке Нерча из-за сильных дождей формируется паводок опасного характера. Уровень воды уже поднялся на 165 см и достиг 646 см при отметке выхода на пойму 640 см, пойма подтоплена на 6 см, сообщили краевому ГУ МЧС России в ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».