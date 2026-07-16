Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

270 подписчиков

В Нерчинске из-за дождей прогнозируют угрозу подтопления

В Нерчинске из-за дождей прогнозируют угрозу подтопления

В Нерчинске на реке Нерча из-за сильных дождей формируется паводок опасного характера. Уровень воды уже поднялся на 165 см и достиг 646 см при отметке выхода на пойму 640 см, пойма подтоплена на 6 см, сообщили краевому ГУ МЧС России в ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии