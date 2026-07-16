В Нерчинске из-за дождей прогнозируют угрозу подтопления

В Нерчинске на реке Нерча из-за сильных дождей формируется паводок опасного характера. Уровень воды уже поднялся на 165 см и достиг 646 см при отметке выхода на пойму 640 см, пойма подтоплена на 6 см, сообщили краевому ГУ МЧС России в ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
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