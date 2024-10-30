Овечкин прокомментировал дубль в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс» Его слова приводит «Чемпионат».
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