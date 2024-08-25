Казанда косметолог биргән витаминнар аркасында кеше үлгән

Казанда махмырдан капельница куйганнан соң ир-ат үлеме буенча җинаять эше ачылган. Капельница куйган косметолог ышандырганча, ул вафат булган иргә элек тә витаминнардан капельница куйган, һәм бернинди начар нәтиҗәсе дә булмаган.
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