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Голышев о 3:2 со СКА: «Автомобилист» забрал преимущество домашнего льда, но это не самая важная игра серии. Мы хорошо играем против них дома»

– Насколько важно начать серию с победы? С «Ак Барсом» же вы сразу захватили инициативу. – Конечно, это очень хорошо, что мы победили в первом матче.

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