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Катя Гордон показала кадры свадьбы с мужем на Северном полюсе

Катя Гордон показала кадры свадьбы с мужем на Северном полюсе

Катя Гордон поделилась кадрами своего свадебного торжества, которое прошло на Северном полюсе. Брак правозащитницы и бизнесмена Виктора Хархалиса был официально зарегистрирован семь лет назад, в 2022 году, но тогда пара отказалась от пышного праздника.

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