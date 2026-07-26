Катя Гордон показала кадры свадьбы с мужем на Северном полюсе

Катя Гордон поделилась кадрами своего свадебного торжества, которое прошло на Северном полюсе. Брак правозащитницы и бизнесмена Виктора Хархалиса был официально зарегистрирован семь лет назад, в 2022 году, но тогда пара отказалась от пышного праздника.
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