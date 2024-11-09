ВСУ потеряли за сутки до 1865 боевиков в зоне спецоперации

REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки на направлениях спецоперации до 1865 боевиков, сообщили в Минобороны России.
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