В Туле открывается выставка живописи Кати Медведевой

Лирические пейзажи, натюрморты, религиозные сюжеты Кати Медведевой не столько изображают невидимое, сколько делают ощутимым его присутствие: через наивную, насыщенную верой прямоту высказываний и особый художественный язык, передающий чувство «предстояния перед возвышенным».