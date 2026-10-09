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В Туле открывается выставка живописи Кати Медведевой

В Туле открывается выставка живописи Кати Медведевой

Лирические пейзажи, натюрморты, религиозные сюжеты Кати Медведевой не столько изображают невидимое, сколько делают ощутимым его присутствие: через наивную, насыщенную верой прямоту высказываний и особый художественный язык, передающий чувство «предстояния перед возвышенным».

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