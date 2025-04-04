Забайкалье в «красной зоне»: прогноз лесных пожаров на 2025 год

ФБУ «Авиалесоохрана» — подведомственная структура Рослесхоза — представила предварительный прогноз вероятности возникновения высокой пожарной опасности в лесах России на период с апреля по сентябрь 2025 года.
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